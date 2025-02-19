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Spor

Dursun Özbek PFDK’ya Sevk Edildi

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GALATASARAY KULÜBÜ DURSUN ÖZBEK, PFDK’YA SEVK EDİLDİ

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yaptığı açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada detayları paylaştı.

AÇIKLAMALAR, FUTBOLUN İTİBARINI ZEDELEYEBİLİR

Açıklamada, “Galatasaray Kulübü’nün 19.02.2025 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan ‘futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine, Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek’in 19.02.2025 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan ‘futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

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