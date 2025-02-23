Dursun Özbek’ten Derbi İçin Prim Sürprizi

DERBİYE ÖZEL PRİM UYGULAMASI

Trendyol Süper Lig’de yarın gerçekleşecek olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde gözler, sarı-kırmızılı takımın aldığı prim kararına çevrildi. Galatasaray, Fenerbahçe derbisi için özel bir prim belirlememe kararı aldı. Başkan Dursun Özbek, maçın kazanılması durumunda futbolcuları mutlu edecek sürpriz primi soyunma odasında açıklamayı düşünüyor. Geçmişte, ligin ilk yarısında Kadıköy’de 3-1 kazandıkları derbi için de özel prim belirlenmemişti fakat soyunma odasında futbolcular, açıklanan primle şaşırmıştı.

FENERBAHÇE’DEN İDDİALI PRİM SİSTEMİ

Fenerbahçe ise Galatasaray’ın tam tersine bir prim uygulaması belirledi. UEFA Avrupa Ligi’ndeki Anderlecht maçıyla ilgili durumun izlenmesini engellemeyecek şekilde, Galatasaray derbisi için prim açıklamayan başkan Ali Koç, bu önemli karşılaşma için bütçesini açtı. Sarı-lacivertli yöneticilerin, 5 milyon euroluk (190 milyon TL) bir rakam belirleyerek bu meblağı kendi ceplerinden bölüştürme kararı aldı. Fenerbahçe futbolcuları, RAMS Park’ta galip gelmeleri durumunda lider Galatasaray ile olan aralarındaki farkı 3 puana indirecek ve belirlenmeyen bu primin sahibi olacak.

DERBİ TARİHİ VE SAATİ

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’de RAMS Park’ta gerçekleşecek. Bu dev karşılaşmayı, Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.