Dursun Özbek’ten Fenerbahçe Derbisi Sonrası Tepkiler

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten Açıkladı

Fenerbahçe derbisinin ardından, Galatasaray başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya üzerinden bir açıklama yayınladı. Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe’ye 2-0 yenilerek büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray, başkan Özbek’in sessizliğini bozmasıyla gündeme geldi.

Özbek, yaptığı açıklamada kulüp camiasına seslenerek, Fenerbahçe’ye karşı duyduğu tepkiyi dile getirdi. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu’nu da sorumluluklarını yerine getirmeye davet etti. İşte başkan Özbek’in yaptığı o açıklamalar:

Dursun Özbek Derbi Sonrası Sert Tepkilerde Bulundu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe derbisinin ardından kulübün sosyal medya platformunda bir açıklama yaptı.
