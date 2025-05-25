Dursun Özbek’ten Osimhen Açıklaması

TÜM GALATASARAY CAMİASI BİR ARADA

Trendyol Süper Lig’de 25. kez şampiyon olmayı başaran Galatasaray, yenilenen Yenikapı Festival Alanı’nda taraftarlarıyla beraber büyük bir kutlama gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, etkinlik alanından taraftara hitap etti.

ŞAMPİYONLUKTAN DAHA FAZLASI

Dursun Özbek, “Bugün sadece bir şampiyonluğu kutlamıyoruz. Bugün, iyi insanların karşısına çıkan tüm kötülüklere karşı zaferimizi kutluyoruz.” diyerek, kutlamanın anlamının sadece şampiyonluk ile sınırlı olmadığını vurguladı.

Başkan Özbek, “Galatasaray bu ülkenin umududur. Bu ülkenin inancıdır. Galatasaray insanların içindeki mutluluk ve pozitif enerjidir.” sözleriyle, kulübün değerinin altını çizdi. Ayrıca, “Biz bu mutluluğun ve enerjinin büyümesi için daha çok çalışacağız.” diye ekledi.

İSTANBUL’A SESLENİYORUM

Özbek, İstanbul’un tümüne seslenerek, “Tüm İstanbul sesimizi duysun, İstanbul bir saray, tek hakimi Galatasaray.” dedi.

AVRUPA HEDEFİ

Şampiyonluğun coşkusunu hak ettiklerini dile getiren Özbek, “Yenikapı gibi büyük bir meydanı doldurduk. Taraftarlarımıza ve bizi sevenlere teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki sene Avrupa’da başarıyı getirmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

GALATASARAY’A ARMAGAN

Başkan, “25. şampiyonluğumuz ve 5. yıldız tüm Galatasaraylılara armağan olsun. Yaşasın Galatasaray!” diyerek duygularını ifade etti.

OSIMHEN KONUSU

Özbek, Osimhen ile ilgili olarak, “Osimhen ile görüşüyoruz. Kendisi karar verecek. Onun da bazı kararlar alması gerekiyor.” açıklamasında bulundu.