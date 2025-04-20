Duruşma Öncesi Hayatını Kaybetti!

ANTALYA’DA CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRME DAVASI

Antalya’da eski eşi Pınar Zorlu’yu üzerine benzin dökerek yaktığı iddiasıyla “canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Gürhan Üzer, 21 Nisan’da düzenlenecek ikinci duruşma öncesinde hayatını kaybetti.

PANKREAS KANSERİ NEDENİYLE AĞIR SORUNLAR YAŞIYORDU

İlk duruşmaya katılamadığı bilgisine ulaşan Üzer’in, Şubat ayının ilk haftasından itibaren Antalya Şehir Hastanesi’nde tedavi altında olduğu, 4. evre pankreas kanseri nedeniyle organ yetmezliği yaşadığı ve bir süredir yoğun bakımda bulunduğu öğrenildi. Üzer’in ölümüyle birlikte dava dosyasında ceza yargılaması sona erdi.

OLAYIN DETAYLARI

31 Aralık 2024 sabahı yaşanan olayda, işe gitmek üzere evinden çıkan Pınar Zorlu, eski eşi Gürhan Üzer tarafından takip edilerek yolunun kesilmesiyle karşılaştı. Üzer, yanındaki bidondaki benzini Zorlu’nun üzerine döküp ateşe vermişti. 19 gün boyunca Antalya Şehir Hastanesi’nde yoğun bakımda kalan 35 yaşındaki Pınar Zorlu, 18 Ocak 2025’te hayatını kaybetti. Bu olayla ilgili açılan davanın ilk duruşması 24 Şubat 2025’te Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilmiş, duruşmaya sanık Gürhan Üzer katılmamıştı. Mahkemede dinlenen Pınar Zorlu’nun babası Ramazan Zorlu, kızının olay öncesinde kendisini arayarak sanığın iş yeri önünde olduğunu bildirdiğini ve hastaneye kaldırılmadan önce kendisine “Oğluma sahip çık” dediğini aktardı.