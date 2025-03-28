Dusan Tadic: Eleştiriler Normal Karşılanmalı

FENERBAHÇE BODRUM FK’YI MAĞLUP ETTİ

Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Bodrum FK’ya karşı 4-2’lik bir galibiyet elde etti. Bu önemli zaferin ardından Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Dusan Tadic, etkinlikte yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

TADIC’IN BAYRAM MESAJI VE 100. MAÇ HEYECANI

Dusan Tadic, “Fenerbahçe tarihinde en erken dalya diyen oyuncu oldu. Bu konuda hisleri neler?” sorusuna şu şekilde yanıt verdi: “Öncelikle sözlerime Türkiye’deki insanların bayramını kutlayıp başlamak istiyorum. Çok özel bir gün. Ramazana Bayramı kutlu olsun. Bu istatistik için çok mutluyum, çok güzel bir şey. 1-1.5 yıldır buradayım. 100. maç benim için harika bir his. Fenerbahçe harika bir kulüp. 100. maç için çok ama çok mutluyum.”

ELEŞTİRİLERİN NORMAL OLDUĞUNU BELİRTTİ

Sırp futbolcu, kendisine yönelik eleştirilerle ilgili de düşüncelerini aktardı: “Aslında kendimi iyi hissediyorum. Fizik olarak kendimi iyi hissediyorum sezon başında olduğu gibi. Bu noktada bir sorun yok. Eleştiriler normal. Fenerbahçe gibi büyük bir takımda oynuyorsanız bu eleştiriler normal. Daha önceki kulüplerde de bunları yaşadım. Ben de bu eleştirileri alıyorum. Fenerbahçe’de oynuyorsanız bu eleştirilerin gelebileceğini biliyorsunuz. Burada takıma yardımcı olmak için bulunuyorum. Buradaki herkes elinden geleni ortaya koyuyor.”