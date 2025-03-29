Dusan Tadic Fenerbahçe’de 100 Maç Oynadı

Fenerbahçe Futbol Takımı’nın Sırp yıldızı Dusan Tadic, Bodrum FK karşılaşmasında ikinci yarıda sahaya çıkarak sarı-lacivertli ekipteki 100. resmi maçına ulaştı ve “dalya” dedi. 2023-2024 sezonunda İsmail Kartal yönetiminde takımın önemli isimlerinden biri olan Dusan Tadic, Jose Mourinho’nun da vazgeçmediği oyuncular arasında yer aldı. Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda toplam 58 resmi müsabaka oynarken, Tadic bu maçların yalnızca 2’sinde forma giymedi. Süper Kupa maçında kadroda yer almayan Tadic, sadece Türkiye Kupası’nın 5. turunda Adanaspor’a karşı oynanan 6-0’lık maçta süre almadı.

UEFA VE SÜPER LİG BÜTÜN MAÇLARDA GÖREV ALDI

Geçen sezon Fenerbahçe, ligde 38 maç oynarken, UEFA Konferans Ligi’nde ön elemelerle birlikte toplamda 16 karşılaşmaya katıldı. Sarı-lacivertli ekip bu yıl lig ve Avrupa’da çıktığı 54 maçta Tadic, sakatlık yaşamadan süre aldı. 38 lig maçında 3 bin 160 dakika süre alan tecrübeli oyuncu, bu dönemde 10 gol atıp 14 assist yaptı ve 3 sarı kart gördü. UEFA Konferans Ligi elemeleri ve turnuva kapsamında 16 maçta 1145 dakika sahada kaldı ve Avrupa maçlarında 6 gol atıp 2 asist yaptı. 2023-2024 sezonunda Türkiye Kupası’nda da 2 maçta 135 dakika forma giydi.

İSTİKRARINI KORUDU

İsmail Kartal’ın 56 maçta şans verdiği Dusan Tadic, Jose Mourinho’nun gelişi sonrasında da istikrarını sürdürdü. Bu sezon ligdeki 26 maçta da sahada yer alan Tadic, 1931 dakika forma giyerken 9 gol ve 11 asist yaparak 20 gole katkıda bulundu. Ligde 2 sarı kart gördü. Sarı-lacivertlilerin UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve UEFA Avrupa Ligi’ndeki 16 maçta da forma giyen Tadic, bu mücadelelerde 2 gol atıp 4 asist yaptı, 1222 dakika sahada kalıp performansını sürdürdü.

CEZASIZLIGIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Fenerbahçe formasıyla 2 sezonda toplam 99 resmi karşılaşmada görev alan Dusan Tadic, bu süreçte cezalı duruma düşmedi. 2023-2024 sezonunda ligdeki 38 maçta 3 sarı kart gören oyuncu, Avrupa ve Türkiye Kupası’nda kart görmedi. Bu sezon 43 resmi mücadelede yer alan Tadic, ligdeki 26 maçta 2 sarı kart gördü. UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4 maçta 1, UEFA Avrupa Ligi’nde 12 karşılaşmada da 1 kez sarı kart gördü.

FENERBAHÇE TARİHİNDE REKOR KIRDI

Dusan Tadic, Fenerbahçe’deki 100. resmi maçında sahaya çıkarak kulüpteki ikinci sezonunda “dalya” diyen ilk oyuncu oldu. Daha önce kulüpte 100 maçı aşan futbolcular, ikinci sezonda bu başarıya ulaşamamıştı. Fenerbahçe’nin son 2 sezonda oynadığı maç sayısı 100’ü geçerken, kulüp daha önce 2 sezon içinde bu kadar çok maça çıkmamıştı. 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında, Dusan Tadic toplamda 99 resmi müsabakada 7 bin 616 dakika sürede sahada kalarak 27 gol ve 31 asist yaptı.