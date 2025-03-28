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Dusan Tadic’ten Eleştiriler Hakkında Açıklama

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Fenerbahçe, Süper Lig’in 29. haftasında Bodrum FK’yı 4-2 mağlup etti. Bu maçın ardından Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic, kendisiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE’NİN ÖNEMİ

Tadic, “Fenerbahçe tarihinde en erken dalya diyen oyuncu oldu. Bu konuda hisleri neler?” sorusuna yanıt verirken, Türkiye’deki insanların Ramazan Bayramı’nı kutladı. “Bu çok özel bir gün. Ramazana Bayramı kutlu olsun” diyerek başlayıp, “Bu istatistik için çok mutluyum, çok güzel bir şey. 1-1.5 yıldır buradayım. 100. maç benim için harika bir his. Fenerbahçe harika bir kulüp. 100. maç için çok ama çok mutluyum” şeklinde sözlerini sürdürdü.

ELEŞTİRİLERİ KABUL EDİYOR

Sırp futbolcu, kendisi hakkındaki eleştirilerle ilgili düşüncelerini de paylaştı. “Aslında kendimi iyi hissediyorum. Fizik olarak kendimi iyi hissediyorum sezon başında olduğu gibi. Bu noktada bir sorun yok. Eleştiriler normal. Fenerbahçe gibi büyük bir takımda oynuyorsanız bu eleştiriler normal. Daha önceki kulüplerde de bunları yaşadım. Ben de bu eleştirileri alıyorum. Fenerbahçe’de oynuyorsanız bu eleştirilerin gelebileceğini biliyorsunuz. Burada takıma yardımcı olmak için bulunuyorum. Buradaki herkes elinden geleni ortaya koyuyor” dedi.

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