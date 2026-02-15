Düzce D-655 Karayolu’nda Otomobil Ağaca Çarptı

duzce-d-655-karayolu-nda-otomobil-agaca-carpti

KAZA DÜZCE D-655 KARAYOLUNDA GERÇEKLEŞTİ

Kaza, Düzce D-655 karayolu Beyciler sapağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akçakoca yönüne doğru seyir halinde olan Temel Ç. (28) yönetimindeki Fiat Tofaş marka 54 AGK 014 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle birlikte kontrolden çıkıp, refüjde yer alan bir ağaca çarptı.

KAZADA BİR YARALI BULUNUYOR

Kaza sonucunda sürücü Temel Ç. yaralanırken, sağlık ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.

