Düzce’de Köprüde Feci Kaza: 2 Ölü

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Kaza, Anadolu Otoyolu Gümüşova mevkiinde sabah saatlerinde gerçekleşiyor. Yapılan açıklamalara göre, Ankara’dan İstanbul yönüne seyahat eden Metin Çakmak (50) kontrolündeki 74 DE 080 plakalı demir yüklü tır, Sultaniye köyü civarında köprü üzerinde kar nedeniyle tuzlama yapan Recep Gülaçtı (49) yönetimindeki 06 BJY 431 plakalı karayolları tuzlama aracına çarpıyor.

KAZADA YAŞANAN OLAY GİDİŞATI

Çarpışmanın etkisiyle kar kürüme aracı ve tır bariyerleri aşarak köprüden düşüyor. Kazayı görenlerin hızlı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendiriliyor. Ne yazık ki, kazada her iki aracın sürücüsü olay yerinde yaşamını yitiriyor. Kazayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma sürdürülüyor.