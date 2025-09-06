Düzce’de Otoyolda Zincirleme Kaza

H.İ.T.’NİN YÖNETİMİNDEN KAZA

Düzce’de Anadolu Otoyolu’nda, Gümüşova ilçesi Yongalık köyü mevkiinde H.İ.T. idaresindeki otomobil, aynı yöne ilerleyen Z.Ö. yönetimindeki başka bir araca arkadan çarptı. Bu talihsiz kaza esnasında bir başka araç da kazaya karıştı.

KAZADA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olayda, otomobillerden birinde bulunan Özbekistan vatandaşı Gaulshan Mamedova yaşamını yitirdi. Diğer Özbek vatandaşları M.M. ve G.A.M. ise yaralarla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrasında yolun etrafındaki sürücüler, durumu yetkililere bildirerek sağlık ve otoyol jandarması ekiplerinin olay yerine ulaşmasını sağladı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Düzce ve Sakarya’daki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Gaulshan Mamedova’nın cenazesi incelemelerin ardından morga götürüldü.

KAZA SONRASI TRAFİK SIKINTISI

Bu kaza sebebiyle otoyolun Ankara istikametinde bir süre trafik durma noktasına geldi ve uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından ulaşım tekrar normale döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.