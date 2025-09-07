Gündem

Düzensiz Göçmen Botunda Can Pazarı: 5 Kişi Öldü

duzensiz-gocmen-botunda-can-pazari-5-kisi-oldu

OPERASYON DETAYLARI

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı unsurları, düzensiz göçle mücadele amacıyla önemli bir operasyon düzenliyor. Bu süreçte, Ayvalık Badavut açıklarında, içerisinde 1 göçmen kaçakçısı organizatör ve 34 düzensiz göçmenin bulunduğu fiber karinalı yüksek süratli bot, Sahil Güvenlik botuna çarpıyor.

YAŞANAN TRAJEDİ

Çarpışmanın sonuçları oldukça üzücü. Denize düşen düzensiz göçmenlerden 5’i hayatını kaybediyor. Ayrıca, 1 göçmen ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılıyor. Bu çarpışma, kaçış yolculuğunun ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

KAYIP GÖÇMEN İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI

Kayıp olduğu değerlendirilen 1 düzensiz göçmenin bulunması için arama çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili olarak, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir tahkikat başlatılıyor ve durumun gelişimi takip ediliyor.

