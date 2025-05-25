Düzgün Baba Dağı’nda cinayet gerçekleşti

CİNAYET OLAYI TUNCELİ’DE MEYDANA GELDİ

Tunceli’de, amca ve yeğen cinayet mağduru oldu. Olay, öğle saatlerinde Nazımiye ilçesinin Kılköyü bölgesinde, önemli inanç merkezlerinden biri olan Düzgün Baba Dağı’nı ziyaret sırasında cemevi yakınlarında gerçekleşti. İddiaya göre, 56 yaşındaki Yaşar Seyrek ve 23 yaşındaki yeğeni Deniz Seyrek, 47 yaşındaki H.Y. ile iki gün önce henüz bilinmeyen bir sebepten tartıştı. Bugün karşılaşmalarıyla yeniden bir tartışma ortaya çıktı.

H.Y., yanında getirdiği tabanca ile amcası Yaşar Seyrek’i başından vurdu, yeğeni Deniz Seyrek’i ise göğsünden ve boynundan açılan ateşle ağır yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası sağlık ve jandarma ekipleri hemen bölgeye yönlendirildi. H.Y. olay sonrası dağlık alana kaçtı. Sağlık ekibinin yaptığı kontroller neticesinde Yaşar Seyrek’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Deniz Seyrek, ilk müdahelenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, fakat doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

AİLEDEKİ YAKINLAR FENALIK GEÇİRDİ

Amca ve yeğenin cesetleri, otopsi işlemleri için morga taşındı. Hastaneye giden aile üyeleri, bu acı haber sonrası fenalık geçirdi. Bölgeyi kuşatan jandarma ekipleri, H.Y.’yi olaydan yaklaşık bir saat sonra yakalayarak gözaltına aldı. Olaya dair soruşturma başlatıldı.