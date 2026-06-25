Edin Dzeko Dünya Kupası’nda Rekor Kırdı

Spor
Futbol maçında sevinç ve heyecan anları
Edin Dzeko, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda unutulmaz bir performans sergileyerek futbol tarihine geçti.
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2026 FIFA Dünya Kupası’nda Bosna Hersek ile Katar arasında oynanan karşılaşma Edin Dzeko için tarihi bir ana sahne oldu. Bosnalı yıldız maçın 38. dakikasında direğe takılan bir şut çekti. Opta verilerine göre Dzeko, Dünya Kupası tarihinde şutu direkten dönen en yaşlı oyuncu olarak kayıtlara geçti.

ATİBA'NIN REKORUNU GERİDE BIRAKTI

Uzun süre bu alandaki rekor Atiba Hutchinson’a aitti. Deneyimli oyuncu, 2022 Dünya Kupası’nda Fas karşısında 39 yaş 296 günlükken direğe takılmıştı. Kanada futbolunun sembol ismi, yıllardır elinde tuttuğu rekoru Dzeko’ya kaptırdı.

40 YAŞINDA TARİHE GEÇTİ

Edin Dzeko, Katar karşısında 40 yaş 99 günlükken bu pozisyonu yaşadı. Tecrübeli golcü böylece listenin zirvesine yerleşti. Dzeko, yalnızca rekor kırmakla kalmadı. Maçın 33. dakikasında yaptığı vuruş savunmaya çarpıp ağlara gitti. Bu gol Bosna Hersek’in skor üstünlüğünü artıran isimlerden biri oldu.

DZEKO'DAN UNUTULMAYACAK GECE

Yıllara meydan okumaya devam eden Dzeko, Dünya Kupası’nda hem gol katkısıyla hem de kırdığı ilginç rekorla adından söz ettirdi. Bosnalı yıldız, kariyerinin son dönemlerinde bile üst düzey performans sergiledi. Futbolseverleri bir kez daha kendisine hayran bıraktı.

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