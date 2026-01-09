E-90 Karayolu’nda Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

KAZA, MOTOSİKLETİN DEVİRİLMESİYLE MEYDANA GELDİ

Olay, Çiftlik Mahallesi E-90 Karayolu üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Nevşehir kavşağı yönünde ilerleyen İ.Ç. (25) idaresindeki 68 AFY 032 plakalı motosiklet, buz kaplı yolda kayarak yere düştü.

GÖLGESİNDE KALDIRIMA YATIRILDI

Motosiklet kazasını gören diğer sürücüler, araçlarını park ederek yaralı sürücüyü yoldan kaldırdı ve kaldırıma yatıralar. Aynı zamanda, vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni de bilgilendirdi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbarın ardından olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri gönderildi. İlk müdahale, olay yerinde yapılarak yaralı sürücü, ambulans ile Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.