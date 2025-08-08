E-Devlet’te Domuz Eti İsimleri Listelenecek!

GIDA SKANDALLARINA KARŞI ÖNEMLİ ADIM

Türkiye’de son dönemlerde sıkça karşılaşılan gıda skandalları için önemli bir hamle gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi adına gerçekleştirdiği denetimler sonucunda tespit edilen hileli ürünleri artık e-Devlet üzerinden erişime sunuyor. Bakanlık tarafından oluşturulan “Güncel Gıda Kamuoyu Duyuruları” bölümünde, yasaklı maddeler kullanıldığı saptanan işletmelerin adı, adresi ve ürün bilgileri yer alıyor. Bu uygulama ile vatandaşlar, tek bir sorgulama ile hangi markaların ve işletmelerin güvenilir olmadığını öğrenebiliyor. Böylelikle gıda sektöründe tüketicileri yanıltan firmaların kamuoyundan gizlenmesi mümkün olmayacak.

E-DEVLET ÜZERİNDEN GÜVENLİK SAĞLANACAK

Yeni sistem ile birlikte, taklit ve tağşiş (ürünün içeriğinde beyan edilenden farklı maddeler kullanılması) yapıldığı belirlenen ürünlerin marka, parti numarası ve üretici bilgileri ile birlikte görüntülenmesi sağlanıyor. Önceden yalnızca Tarım Bakanlığı’nın web sitesinde yayımlanan bilgiler, artık e-Devlet üzerinden de listelenecek. Bu yeni duyuru sistemi ile birlikte, bu tür ürünleri üreten firmaların ifşa süreci daha merkezi ve düzenli bir yapıya bürünecek. Tüketiciler, satın aldıkları ürünün parti numarasına göre doğrudan sorgulama yapma imkanına sahip olacaklar. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın denetimlerinin ardından hazırlanan listelerin dijital ortama taşınması ile tüketicinin riskli ürünlerden kolayca haberdar olması hedefleniyor. Ayrıca, geçmişte yapılan denetim sonuçları da arşivlenmiş biçimde erişime açık hale getirilecek.