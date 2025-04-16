E-Ticaret Devi Yüzde 30 İndirim Başlattı

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E-TİCARET HACMİ VE TEMU’NUN YENİ KAMPANYASI

Son zamanlarda e-ticaret hacmi büyük bir yükseliş gösteriyor. Bu artış, e-ticaret platformlarının hızla çoğalmasına zemin hazırlıyor. Elbette bu durum, sektördeki rekabeti de beraberinde getiriyor. Fiziksel mağazalardan temin edilebilecek pek çok ürün, artık e-ticaret siteleri aracılığıyla daha uygun fiyatlarla satın alınabiliyor. Ayrıca, alışveriş yapılan ürünler doğrudan kapıya kadar teslim ediliyor. Ürünlerden memnun kalmadığımızda, oturduğumuz yerden kolayca geri iade edebilme imkânımız da bulunuyor.

TEMU’DAN YÜZDE 30 İNDİRİM KAMPANYASI

Türkiye’de hızla büyüyen Temu, yeni bir indirim kampanyasıyla karşımıza çıkıyor. Türkiye’deki kullanıcılarına özel olarak yüzde 30 indirim kampanyası başlatıldı. Bu kampanyadan nasıl yararlanabileceğinizi merak ediyorsanız, öncelikle önemli bir detay var. Temu’dan satın aldığınız ürünlerde gümrük vergisi, önceden fiyat içine dahil edildiği için ek bir ücret ödemeden ürünlerinizi kapınıza kadar alıyorsunuz.

KARGO HİZMETİ VE TAKİP İMKÂNLARI

Temu’nun Türkiye’deki kargo şirketleriyle yaptığı anlaşmalar sayesinde, Aras, MNG, Yurtiçi ve Sürat gibi yerli kargo firmaları siparişlerinizi evinize kadar ulaştırıyor. Siparişlerinizin tüm aşamalarını rahatlıkla takip edebiliyorsunuz. Siparişinizin uçağa yüklendiğinin veya uçağın Türkiye’ye indiğinin bilgisi elinize geçiyor.

KAMPANYA DETAYLARI VE KATILIM

Yüzde 30 indirim kampanyasından yararlanmak için buraya tıklayarak kampanyaya katılabilirsiniz. Alternatif olarak, mobil cihazınızda Temu uygulaması yüklüyse, arama çubuğuna “acv744496” yazarak da indirim fırsatından faydalanabilirsiniz.

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