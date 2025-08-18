E.Y., Ailesini Rehin Alıp Atladı

Olay, Söğütlüçeşme Mahallesi’nde, 2. Fidan Sokak’ta gerçekleşti. Psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen E.Y., bilinmeyen bir nedenden dolayı ailesiyle tartışarak, onları rehin aldı. Dairenin bulunduğu binadan gelen sesler üzerine çevredekiler durumu hemen yetkililere bildirdi. Ekipler, olay yerine intikal etmeden önce komşular, E.Y.’nin kız kardeşini evden çıkararak güvenliğini sağladı. Kendini korumaya çalışan E.Y.’nin annesi ise itfaiye ekiplerinin merdivenli aracıyla kurtarıldı. Bu esnada, polis ekipleri E.Y. ile iletişim kurmaya çalıştı ancak E.Y., 3. kattaki dairenin penceresinden atlayarak aşağıya düştü. Park halindeki bir arabanın üzerine düşen E.Y., yaralandı. Olay yerindeki sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra E.Y.’yi hastaneye kaldırdı. Dairenin içine giren polisler, E.Y.’nin yanında kalan erkek kardeşinin kolunda bıçak yarası olduğunu tespit etti. Yaralanan erkek kardeş de tedavi edilmek üzere hastaneye gönderildi. Olayla ilgili bir soruşturma başlatıldı.

KARPORAL OLAYI GÖREN KOMŞULAR

Olayın yaşandığı binada oturan Mehmet Aydoğdu, “Kız kardeşi geldi, bize sığındı. 1 gün değil, 2 gün değil, çekilmez bu. Polisleri aradık, geldiler. Polis gelince kapıyı açmadı. Kardeşiyle annesini rehin tutmuştu. Kardeşini bıçaklamıştı. Kardeşinin kolunda bıçak izi vardı. En son geldiğinde kendini camdan aşağı attı” şeklinde konuştu.

OLAYI GÖREN DİĞER TANIKLAR

Olayı gören Osman Temur ise, “Ben sadece camdan atladığını gördüm. Cama çıktı. Oradan, ‘Annemi yukarı getirin’ diye bağırdı. Annesi aşağı indirilince, cama çıktı, oturur gibi yaptı. Sonra aşağı indi” ifadelerini kullandı.