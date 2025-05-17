Eber Sarısı Koruma Hizmeti Uygulanıyor

EBER SARISI NEREDE YETİŞİYOR?

Eber sarısı, Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri arasında yer alan Eber ile Akşehir göllerinin çevresindeki alanlarda yetişiyor. Bu bitkinin koparılması yasak olup, Eber sarısına zarar verildiğinde 557 bin 212 lira idari para cezası uygulanıyor.

DENETİM VE KORUMA FAALİYETLERİ

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri, bahar aylarında çiçeklenen Eber sarısının yetiştiği bölgelerde hem kontrol hem de koruma faaliyetleri yürütüyor. Ayrıca, ekipler çevrenin korunmasına yönelik olarak bölgedeki insanları bilgilendirme çalışmaları da gerçekleştiriyor.

EBER SARISI HAKKINDAKİ YASAKLAR

Afyon Kocatepe Üniversitesi Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, Eber sarısının “koparılması veya herhangi bir yere taşınmasının yasak” olduğunu vurguluyor. Bu durum, bu özel bitkinin korunması açısından son derece önemli bir konu.