Ebru Cündübeyoğlu’ndan Uzaktan Sıradan Görünürüm

Magazin
İki kadın, doğal bir ortamda farklı kıyafetlerle poz veriyor
Ebru Cündübeyoğlu, dış görünüşün yanıltıcı olabileceğini vurgulayarak, insanların karakter algısını sorgulattı.
Reklamsız Haberi Google'da Takip Et!

Ebru Cündübeyoğlu, bugüne kadar yer aldığı başarılı projelerle hafızalara kazınırken, kendisi hakkında yaptığı çarpıcı açıklamalarla magazin dünyasında dikkat çekti. Ünlü oyuncu, insanların dış görünüş ve karakter algısını sorgulatan sözler söyledi. Cündübeyoğlu, uzaktan sıradan göründüğünü ancak yakından tanındıkça beğenildiğini ifade etti.

UZAKTAN SIRADAN BİR KADIN GİBİ GÖRÜNÜRÜM

Cündübeyoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Bazı insanlar, uzaktan çok cazip ve güzel görünür ama yakından tanıyınca o büyü bozulur. Ben o tayfadan değilim. Uzaktan sıradan bir kadın gibi görünürüm fakat insanlar bana yaklaştıkça, tanıdıkça beni beğenir.” Bu sözlerin ardından ünlü oyuncunun yaşamı merak edildi. Ebru Cündübeyoğlu, 10 Eylül 1974’te Almanya’nın Heilbronn şehrinde doğdu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Manşet

Yediemin Otoparkındaki Araçlara Satış Çağrısı

Trafikten men edilme veya haciz nedeniyle otoparka çekilen araçlar zamanla görüntü kirliliği oluşturdu ve işletmeciler için sorumluluk yarattı. Yediemin otopark işletmecisi Şehmuz Günaytan, tesislerinde yıllardır bekleyen araçların sorun haline geldiğini söyledi.
Manşet

Niğde’de Havai Fişek Fabrikasında Patlama

Niğde'nin Bor ilçesindeki bir havai fişek fabrikasında saat 16.45 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın henüz bilinmeyen bir nedenle gerçekleştiği öğrenildi.
Manşet

Antalya ve Balıkesir’de Orman Yangını

Antalya'nın Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda ve Balıkesir'in Yeniköy Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenlerle iki ayrı yangın çıktı. İhbar üzerine her iki bölgeye de itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.
Manşet

Böcek Ailesi Davasında Karar Açıklandı

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Böcek ailesinin zehirlenme sonucu ölümüyle ilgili davada 4'ü tutuklu 6 sanık hakkında kararını açıkladı. Duruşmaya sanıklar, avukatlar ve aile yakınları katıldı.
Manşet

Fatih Ürek’in Mirası Satılıyor

"Hadi Hadi" şarkısıyla tanınan Fatih Ürek, 15 Ekim 2025'te evinde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcının kalbi 20 dakika durdu.