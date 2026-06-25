Ebru Cündübeyoğlu’ndan Uzaktan Sıradan Görünürüm

Ebru Cündübeyoğlu, bugüne kadar yer aldığı başarılı projelerle hafızalara kazınırken, kendisi hakkında yaptığı çarpıcı açıklamalarla magazin dünyasında dikkat çekti. Ünlü oyuncu, insanların dış görünüş ve karakter algısını sorgulatan sözler söyledi. Cündübeyoğlu, uzaktan sıradan göründüğünü ancak yakından tanındıkça beğenildiğini ifade etti.

UZAKTAN SIRADAN BİR KADIN GİBİ GÖRÜNÜRÜM

Cündübeyoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Bazı insanlar, uzaktan çok cazip ve güzel görünür ama yakından tanıyınca o büyü bozulur. Ben o tayfadan değilim. Uzaktan sıradan bir kadın gibi görünürüm fakat insanlar bana yaklaştıkça, tanıdıkça beni beğenir.” Bu sözlerin ardından ünlü oyuncunun yaşamı merak edildi. Ebru Cündübeyoğlu, 10 Eylül 1974’te Almanya’nın Heilbronn şehrinde doğdu.