Ebru Gündeş’in Eşi Murat Özdemir Gözaltında!

EBRU GÜNDEŞ’İN EVLİLİĞİ YENİ BİR OLAYLA GÜNDEME GELDİ

Ünlü sanatçı Ebru Gündeş, geçtiğimiz yıl Dubai Başkonsolosluğu’nda sade bir tören ile 4. kez evlilik yaptı. Gündeş’in bu yeni evliliği, büyük yankı uyandırdı ve günlerce magazin manşetlerinde yer aldı. Ancak Gündeş’in evliliği, şimdi bambaşka bir gelişme ile yeniden gündeme geldi.

MURAT ÖZDEMİR GÖZALTINA ALINDI

Ebru Gündeş’in kendisinden 12 yaş küçük eşi Murat Özdemir, Acarkent’teki villasında gözaltına alındı. Seyhan Avşar’ın aktardığına göre; Özdemir, Selahattin Yılmaz suç örgütüne üye olma iddiasıyla gözaltına alındı. Özdemir’in, talimat doğrultusunda bazı organize sanayi bölgelerine çöktüğü öne sürüldü. Bugün adliyeye sevk edilen Özdemir’in durumu merakla bekleniyor.

EBRU GÜNDEŞ’İN GEÇMİŞİ

Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab, 2016 yılında kara para aklama suçlamasıyla ABD’de tutuklanmış ve 130 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Zarrab, ABD yargısıyla yaptığı anlaşma sonrası ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Ebru Gündeş ve Reza Zarrab, 11 yıllık evliliklerini 2021 yılında sonlandırmıştı.