Ebru Gündeş’in Eşi Murat Özdemir Gözaltında!

EBRU GÜNDEŞ’İN EVLİLİĞİ YENİ BİR OLAYLA GÜNDEME GELDİ

Ünlü sanatçı Ebru Gündeş, geçtiğimiz yıl Dubai Başkonsolosluğu’nda sade bir nikah töreni ile dördüncü defa evlenmişti. Gündeş’in bu evliliği büyük yankı uyandırdı ve günlerce magazin haberlerinde geniş yer buldu. Ancak bu sefer Gündeş, eşi Murat Özdemir ile farklı bir konuyla gündeme geldi. Özdemir’in Acarkent’teki villasında gözaltına alındığı öğrenildi. Seyhan Avşar’ın haberine göre, Murat Özdemir, Selahattin Yılmaz suç örgütüne üye olmaktan gözaltına alındı.

ÖZDEMİR’İN ŞÜPHELİ FAALİYETLERİ

Murat Özdemir’in bazı organize sanayi bölgelerine gerçekleştirdiği çökme faaliyetleri talimatları doğrultusunda olduğu iddiaları ortaya atıldı. Özdemir bugün adliyeye sevk edilerek hukuki süreç başlamış oldu.

REZA ZARRAB’IN GEÇMİŞTEKİ DAVASI

Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab, 2016 yılında ABD’de kara para aklama suçlaması ile tutuklanmış ve 130 yıl hapis cezası almıştı. Zarrab, ABD’deki yargı ile yaptığı anlaşma sonrasında ifade verdikten sonra serbest kalmayı başarmıştı. Ebru Gündeş ve Reza Zarrab, 2021 yılında 11 yıllık evliliklerini sona erdirmişti.