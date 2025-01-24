Ebru Gündeş’ten Kızı Alara’ya Çok Değerli Yatırım

DÜNYA GENELİNDE DİKKAT ÇEKEN TAŞINMA KARARI

Geçen yıl şubat ayında iş insanı Murat Özdemir ile evlenerek dördüncü kez nikah masasına oturan 50 yaşındaki şarkıcı Ebru Gündeş, aldığı ani karar ile Dubai’ye taşınmış. Gündeş, eşiyle birlikte aylık kirası 17 bin dolar olan ultra lüks bir malikane tutmuş. Takvim’den Doğan Savaş’ın haberine göre, eski eşi ile olan ilişkisi ve müzik kariyerinden sağladığı kazançlarla çeşitli yatırımlar gerçekleştiren Gündeş, büyükbaş hayvancılık tesisleri ve pek çok gayrimenkul yatırımı yapmış.

KIZINA BIRAKILAN SERVET GÖZ DOLDURUYOR

Son dönemde, Reza Zarrab’tan olan kızı 14 yaşındaki Alara’ya bıraktığı varlık dudak uçuklatıyor. Dubai’de ikamet eden Gündeş, İstanbul’un en değerli bölgelerinden Kanlıca’daki ikiz yalılarının tapusunu kızının üzerine yapmış. Emlak değerlemelerine göre, bu yalıların toplam değerinin 250 milyon lirayı geçmesi bekleniyor. Türkiye’ye sadece konserler için giden Gündeş’in Acarkent’te 3.5 katlı, havuzlu bir lüks villada kaldığı bilgisi de medyaya yansımış.