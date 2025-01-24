More
Magazin

Ebru Gündeş’ten Kızı Alara’ya Çok Değerli Yatırım

ebru-gundes-ten-kizi-alara-ya-cok-degerli-yatirim

DÜNYA GENELİNDE DİKKAT ÇEKEN TAŞINMA KARARI

Geçen yıl şubat ayında iş insanı Murat Özdemir ile evlenerek dördüncü kez nikah masasına oturan 50 yaşındaki şarkıcı Ebru Gündeş, aldığı ani karar ile Dubai’ye taşınmış. Gündeş, eşiyle birlikte aylık kirası 17 bin dolar olan ultra lüks bir malikane tutmuş. Takvim’den Doğan Savaş’ın haberine göre, eski eşi ile olan ilişkisi ve müzik kariyerinden sağladığı kazançlarla çeşitli yatırımlar gerçekleştiren Gündeş, büyükbaş hayvancılık tesisleri ve pek çok gayrimenkul yatırımı yapmış.

KIZINA BIRAKILAN SERVET GÖZ DOLDURUYOR

Son dönemde, Reza Zarrab’tan olan kızı 14 yaşındaki Alara’ya bıraktığı varlık dudak uçuklatıyor. Dubai’de ikamet eden Gündeş, İstanbul’un en değerli bölgelerinden Kanlıca’daki ikiz yalılarının tapusunu kızının üzerine yapmış. Emlak değerlemelerine göre, bu yalıların toplam değerinin 250 milyon lirayı geçmesi bekleniyor. Türkiye’ye sadece konserler için giden Gündeş’in Acarkent’te 3.5 katlı, havuzlu bir lüks villada kaldığı bilgisi de medyaya yansımış.

ÖNEMLİ

Gündem

Konya’da Dört Katlı Bina Çöktü

Konya'nın Selçuklu ilçesinde 4 katlı bir bina çökerek büyük bir panik yarattı. Olayda detaylar araştırılıyor.
Gündem

Arkadaşını Baltayla Öldürdü, Bağırarak İtiraf Etti

Tokat'ın Zile ilçesinde Onur A., tartıştığı arkadaşı Murat Tercüman'ı baltayla öldürdü ve sonrasında sokağa çıkarak durumu sesli bir şekilde duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.