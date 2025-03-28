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Ebru Özdemir Tutuklandı: Terör Suçlaması

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Ebru Özdemir, çıkarılan yakalama kararının ardından 26 Mart’ta gözaltına alınarak İstanbul Adliyesi’ne ulaştırıldı. Savcılığa ifade veren Özdemir, “silahlı terör örgütüne yardım etmek” suçlamasıyla Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi ve burada tutuklama kararı alındı.

YAKALAMA KARARLARI

Soruşturma çerçevesinde, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği 24 Mart’ta Ebru Özdemir, Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi Genel Direktörü Azad Barış ile Spectrum House İdari İşler Direktörü Hunav Altun hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla yakalama kararı çıkarmıştı.

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