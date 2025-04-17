ECB, Faizleri 25 Baz Puan Düşürdü

POLİTİKA FAİZLERİNDE DÜŞÜŞ

Avrupa Merkez Bankası (ECB), yılın üçüncü yönetim kurulu toplantısında piyasa beklentilerine uygun olarak üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü. Açıklamada, mevduat faiz oranının yüzde 2,50’den yüzde 2,25’e indirildiği belirtildi. ECB’nin refinansman faizi ile marjinal borçlanma faizinin de her biri 25 baz puan düşürülerek sırasıyla yüzde 2,40 ve yüzde 2,65 seviyelerine çekildiği ifade edildi. “ECB Yönetim Kurulu bugün 3 temel faiz oranını 25 baz puan düşürmeye karar verdi.” ifadesi ile bu kararın alındığı duyuruldu.

ENFLASYON GÖRÜNÜMÜ

Faiz oranlarını düşürme kararının, enflasyon görünümü ve dinamikleri ile para politikası iletim gücü temelinde alındığı kaydedildi. Açıklamada, enflasyonda düşüş sürecinin iyi bir şekilde ilerlediği vurgulandı. Ayrıca, Avro Bölgesi ekonomisinin küresel şoklara karşı belirli bir dayanıklılığa sahip olduğu bildirildi. “Artan ticari gerginlikler nedeniyle büyüme görünümü kötüleşti.” değerlendirmesi yer aldı.

BELİRSİZLİK ETKİSİ

Belirsizliğin haneler ve firmaların güvenini azaltabileceğine dikkat çekildi. Ticaret gerginliklerine yönelik olumsuz ve değişken piyasa tepkisinin, finansman koşulları üzerinde sıkılaştırıcı bir etki yaratabileceği ifade edildi. ECB’nin yüzde 2 orta vadeli enflasyon hedefine kararlılıkla bağlı olduğu vurgulandı ve “ECB, olağanüstü belirsizlik koşullarında, uygun para politikası duruşunu belirlemek için veriye dayalı ve toplantı bazında bir yaklaşım izleyecektir.” denildi.

ENFLASYON ORANI

Avro Bölgesi’nde yıllık enflasyonun mart ayında yüzde 2,2 seviyesinde ölçüldüğü bilgisi verildi. ECB, bu yıl gerçekleştirilen üç toplantıda da faiz indirme kararı aldı.