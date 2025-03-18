Ece Üner, Savcılıkta İfade Verdi: Sosyal Medya Paylaşımı

ECE ÜNER GÖZALTINA ALINDI

Halk TV haber spikeri Ece Üner, terörle mücadele edenleri hedef gösterme suçlamasıyla gözaltına alındı. Üner’in Halk TV binasına gelen güvenlik ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere savcılığa götürüldüğü bildirildi. Üner, sosyal medya hesabından şu şekilde belirtti: “Savcılık tarafından ifadeye çağrıldım, henüz nedenini bilmiyorum. Öğrendiğimde sizi de bilgilendireceğim. İfademin uzaması halinde bu akşam Ana Haber’de birlikte olamayabiliriz.”

SOCIAL MEDIA REACTIONS

Geçtiğimiz hafta gazeteci İsmail Saymaz, eşi ve çocuğuyla birlikte yurt dışına çıkmak isterken pasaportuna el konulduğunu açıkladı. Saymaz, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “Haftalardır süren itibar suikastlarına bir de hukuksuzluk eklendi. Eşim, çocuğum ve arkadaşlarımla hafta sonu tatili için yola çıkmışken, hakkımda yurt dışına çıkış yasağı konduğunu öğrendim. Pasaportuma el kondu. Kaçacak olsaydım… Son 1.5 ayda beş kez yurt dışına çıkıp dönmezdim. 7 Mart’ta gittiğim Almanya’dan, hakkımda soruşturmalar olduğunu bile bile 12 Mart’ta geri gelmezdim. Savcılık tarafından ne zaman ifadeye çağrılsam koşa koşa gittim. Geçen perşembe günü üç farklı soruşturmadan ötürü Bakırköy Adliyesi’ndeydim. Gazetecilik dışında suçum… Türkiye’den başka bir yere gitmeye niyetim yok. Bu yapılanları eleştirel gazeteciliğe bir gözdağı olarak görüyor ve reddediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Ece Üner, Saymaz’ın paylaşımına, “FETÖ artığı operasyon çocuklarının itibar suikastları bıktırdı artık.” şeklinde bir yorumda bulundu. Bu paylaşımının ardından hakkında soruşturma açıldığı iddia ediliyor.