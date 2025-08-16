Ederson, Galatasaray İçin Yoktu

EDERSON’UN KADRODA YER ALMAMASI

Pep Guardiola döneminde Manchester City’nin önemli oyuncularından biri olan Ederson, takımının ligdeki yeni sezonun ilk maçında yer almadı. İtalyan medyasında çıkan haberlere göre; Ederson, Galatasaray ile Manchester City’nin yoğun bir şekilde transfer görüşmeleri yürütmesi nedeniyle bu maçta forma giymiyor.

TEKLİFİN ARTTIRILMASI BEKLENİYOR

Manchester City, Galatasaray’dan teklifin yükselmesini talep ediyor. Galatasaray’ın birkaç gün önce sunduğu teklifin üstüne çıkması bekleniyor. Hatırlanacağı üzere, Galatasaray, Brezilyalı kaleci için 10 milyon euroluk bir teklif yapmıştı.