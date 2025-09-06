Ederson’un Fenerbahçe Açıklaması; İnanılmaz Duygularımdı

EDERSON’UN MANŞTER CITY’DEN AYRILIŞI

Transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe ile sözleşme imzalayarak sekiz yıllık Manchester City kariyerine son veren Ederson, sözleşmesini tamamladıktan sonra takım arkadaşları ve kulüp personeline veda etmek amacıyla Manchester’a geri döndü. Brezilyalı kaleci, kulübe veda ederken duygusal anlarını ve Manchester City’de yaşadığı başarıların onun için ne ifade ettiğini paylaştı.

KULÜP TARİH YAZDI

Kulübün resmi sitesi aracılığıyla açıklamalarda bulunan Ederson, “Benim için inanılmazdı. Sekiz sezonda altı Premier Lig şampiyonluğu. Son Premier Lig şampiyonluğundan sonra bir sunucuyla konuşmuştum ve dört yıl üst üste kazanmanın artık normal olduğunu söylemiştim! Ama bu normal değil.” dedi. Ayrıca, çok önemli bir başarı elde ettiklerini vurgulayarak, “Başka hiçbir takım dört kez üst üste şampiyon olamadı. Biz tarih yazdık, takımım tarih yazdı. Oyuncular, teknik ekip, bu kulüp tarih yazdı.” ifadelerini kullandı.

DUYGULU ANILAR VE GELECEK PLANLARI

Ederson, City’deki anılarından bir tanesini seçmenin zorluğuna dikkat çekerek, “Birçok farklı hissim var. Buraya çok genç geldim ve bu formayı giyme hayallerim vardı. Çok çalışmak, her şeyimi vermek ve tecrübeli oyunculardan öğrenerek kupalar kazanmak gibi bir mentaliteye sahiptim.” dedi. Kulüp, takım arkadaşları ve taraftarların kendisi için çok önemli olduğunu da belirtti.

FENERBAHÇE TRANSFERİ HAKKINDA DÜŞÜNCELERİ

City’deki hayallerinin gerçeğe dönüştüğünü belirten Ederson, Fenerbahçe transferi hakkında ise, “Sekiz yıl sonra ayrılmak zor, ev değiştirmek ve Türkiye’ye gitmek stresli ama mutluyum ve ailem de mutlu. Bu benim ve ailem için en iyi karardı.” şeklinde konuştu.