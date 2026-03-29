Edin Dzeko Yine Başardı!

BOSNA HERSEK’TEN TARİHİ BİR ZAFER

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde dün gece önemli bir rekor yaşandı. Bosna Hersek, deplasmanda Galler’i yenerek finalde İtalya ile karşılaşma şansı yakaladı. Galler’e karşı oynanan play-off yarı finalinde sahne, bir kez daha Edin Džeko’nun oldu. Maçın 87. dakikasında umutlar azalmışken, Džeko öne çıkarak attığı golle Bosna Hersek’i yeniden ayağa kaldırdı. Bu gol, karşılaşmanın uzatmalara gitmesini sağladı. Uzatmalarda da sonuç değişmeyince, penaltı atışlarına geçildi ve Bosna Hersek burada hatasız bir oyun sergileyerek 4-2’lik bir seriyle finale yükseldi.

DÜNYA FUTBOLUNDA DZEKO’NUN İSTİKRARI

Futbol dünyası Edin Džeko gibi bir oyuncuya nadir rastlar. Bosna Hersek’in efsanesi, milli takım formasıyla tam 20 yıldır durmadan gol atmaya devam ediyor. 2007 yılında başlayan milli gol serüveninde, 2026 yılına gelene dek her takvim yılında en az bir kez gol sevinci yaşamayı başaran Džeko, bu durumu ile büyük bir istikrar örneği sergiliyor.

Edin Džeko, milli takımdaki ilk golünü attığı 2007 yılından itibaren her yıl gol atmayı başardı. Bazı yıllarda 8 gol ile dikkat çekerken, bazı yıllarda sadece bir gol ile serisini sürdürdü. Fiziksel yeteneklerini ve gol atma içgüdülerini 20 yıl boyunca üst seviyede tutmayı başaran Džeko, özellikle 2009 (8 gol), 2013 (7 gol) ve 2015 (7 gol) yıllarında kariyerinin en verimli dönemlerini yaşadı. 2025’te attığı 5 golle de Avrupa’nın en üst düzey forvetlerinden biri olduğunu bir kez daha gösterdi.