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Edirne’de 2 Grup Kavga Etti

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OLAYIN YERİ VE NEDENİ

Olay, Yancıkçı Şahin Mahallesi’nde bulunan Şeyh Çelebi Mezarlık Sokak üzerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan tartışma, kısa süre içerisinde bıçak ve sopaların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü.

KAVGA VE YARALILAR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yollandı. Polisin, kargaşayı güçlükle kontrol altına alması sonucunda 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürülerek acil tedavi altına alındı.

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