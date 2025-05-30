Edirne’de Başsız 3 Köpek Bulundu

ÜÇ ÖLÜ KÖPEK BULUNDU

Edirne’nin Keşan ilçesinde bir tarla kenarındaki su dolu çukurda başsız üç ölü köpek ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre, Büyük Cami Mahallesi Asri Mezarlık arkasında yer alan tarlada ATV ile dolaşan Şenol Göksu, ağır bir koku yaydığını fark ettiği çukurdaki durumu inceledi ve burada başsız üç köpek gördü. Göksu, olayı yetkililere iletti.

KİMSEYE YARARLISI YOK

Şenol Göksu, arkadaşının da yanında bulunduğu sırada ATV ile gezilerken “Tarla kenarındaki su çukurunu görünce içeri baktık. Üç ölü köpek olduğunu tespit ettik. Başlarının olmadığını fark ettik. Bu durum gerçekten çok acı verici. Yetkilileri arayarak durumu bildirdik. Başları kesilmişti ve bu bizleri çok şaşırttı. Dehşet verici bir şey. Umarım yapanın yanına kar kalmaz” şeklinde yorum yaptı.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN YASALAR VAR

Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (KE-HAYKO) Başkanı Sevinç Cebeci ise olayın son derece üzücü olduğunu belirterek, “Su dolu çukurda başsız üç ölü köpek bulunmuş. Eğer kasten başları kesilerek çukura atıldılarsa, yapanın kimliğinin belirlenip yakalanmasını ve cezasını almasını istiyoruz. Sokak hayvanları için çıkarılan yasalar doğrultusunda, bu hayvanlar toplatılıp barınaklara götürülüyor. Onlara zarar vermenin hiçbir anlamı yok. Umarız ne olduğuyla ilgili netice ortaya çıkar. Olayı kınıyoruz” dedi.

BELEDİYE EKİPLERİ ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR

Öte yandan, belediye ekipleri, köpekleri bulundukları yerden almak için çalışmalarını sürdürüyor.