Edirne’de Başsız 3 Ölü Köpek Bulundu

ÜÇ ÖLÜ KÖPEK BULUNDU

Edirne’nin Keşan ilçesinde, bir tarla kenarındaki su dolu çukurda başsız üç ölü köpek bulundu. Alınan bilgilere göre, Büyük Cami Mahallesi’nin Asri Mezarlık arkasında yer alan tarlada ATV ile dolaşan Şenol Göksu, çukurdan ağır bir koku yayıldığını fark etti. Göksu, su dolu çukurda başsız üç ölü köpek gördü ve durumu yetkililere bildirdi.

ŞENOL GÖKSU’NUN AÇIKLAMASI

Şenol Göksu, arkadaşıyla birlikte bölgedeki tarla kenarında gezintiye çıktıklarını belirterek, “Tarla kenarındaki su çukurunu gördük. Çukurun içinde üç ölü köpek vardı. Başlarının olmadığını fark ettik. Çok acı verici bir şey bu. Biz de yetkilileri aradık. Başları kesilmişti, biz de şaşırdık. Dehşet verici bir şey. Umarım yapanın yanına kar kalmaz” dedi.

KEŞAN SOKAK HAYVANLARINI KORUMA DERNEĞİ’NDEN ÜZÜCÜ AÇIKLAMA

Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (KE-HAYKO) Başkanı Sevinç Cebeci, olayın trajik olduğunu ifade ederek, “Su dolu çukurda başları olmayan üç ölü köpek bulunmuş. Bu gerçekten üzücü bir olay. Eğer kasten başları kesilerek çukura atıldılarsa yapanın kimliğinin tespit edilerek yakalanmasını ve cezasını almasını isteriz. Zaten sokak hayvanları için yasa çıktı. Sokak hayvanları toplatılıyor ve barınaklara götürülüyor. Bu hayvanlara daha fazla zarar vermenin bir manası yok. Umarız ne olduğu ortaya çıkar. Olayı kınıyoruz” dedi.

BELEDİYE EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Diğer yandan, belediye ekipleri, köpekleri bulundukları yerden almak için çalışmalara başladı. Bu durum, bölgedeki hayvanları koruma çalışmalarının önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.