“Edirne’de Çeltik Üreticisinde Kuraklık Endişesi”

TUNCA VE MERİÇ NEHİRLERİNDE KURAKLIK TEHLİKESİ

Türkiye’de geçen yıl yaşanan aşırı sıcaklar ve yağış azlığı, nehir yataklarının kurumasına yol açtı. Edirne’de tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan Tunca Nehri, dip seviyelerini görürken, çeltik ekili alanların bir kısmı tamamen kurudu. Üreticiler, sulama konusunda zorluk yaşarken, Edirne Valiliği dönüşümlü sulama yöntemiyle verim kaybının önüne geçti. Aralık ayında bölgeye metrekareye 120 kilogram yağış düşmesine ve Bulgaristan’daki yağmur ve kar yağışlarının etkisiyle Meriç ve Tunca nehirlerinin debilerinde kısmi artış görülse de, kış yağışları yetersiz kaldı. Son dönemde Meriç Nehri’ndeki debi yeniden düşüşe geçti.

DEBİLERDE GEÇEN YILA GÖRE DÜŞÜŞ

DSİ verilerine göre, Edirne’de tarım sulamasında kullanılan Meriç Nehri’ndeki debi, geçen yılın aynı dönemine göre azaldı. Geçen yıl 41 metreküp/saniye olan debi, bu yıl 34 metreküp/saniyeye geriledi. Tunca Nehri’nde ise geçen yıla göre bir miktar artış görüldü. Burada debi, 2 metreküp/saniyeden 6 metreküp/saniyeye yükseldi. Ancak nehirlerdeki debilerin geçen yılla benzer seviyelerde seyretmesi, çeltik üreticilerini endişelendirdi.

ÇELTİK EKİMİNDE KISITLAMA ÖNERİSİ

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, olası kuraklık riskine karşı Tunca Nehri çevresindeki köy muhtarları ve üreticilerle bir araya gelerek alınabilecek tedbirleri görüştü. Toplantıda, çeltik ekim alanlarında kısıtlama yapılması önerisi de gündeme geldi. Tunca Nehri’nden sulanan çeltik alanlarında bu yıl ekilişin yüzde 50 oranında azaltılması tavsiyesi değerlendiriliyor.

EDİRNE ZİRAAT ODASI BAŞKANI: “NET KARARLAR ALINACAK”

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, geçen yıl çeltik sulamasında ciddi sıkıntılar yaşandığını belirterek, “Tunca Nehri’ndeki debiler maalesef yükselmedi. İl Müdürlüğümüzle yaptığımız toplantıda ekiliş alanlarını nasıl planlayacağımızı konuştuk. Bayram sonrası su debileri yeniden değerlendirilecek ve ekimle ilgili net kararlar alınacak” dedi. Arabacı, kuraklık sorununun 2020’den bu yana devam ettiğini vurgulayarak, “2020’de Tunca Nehri’nde çeltik sulamasında ciddi sıkıntılar yaşadık. Geçen yıl dönüşümlü sulamayla zararı minimize ettik, ancak bazı üreticilerimiz 1 dönümden 150 kilogram çeltik almak zorunda kaldı” ifadelerini kullandı.

ÇÖMLEKKÖY BARAJI’NIN ÖNEMİ

Arabacı, Çömlekköy Barajı’nın bölge için kritik olduğunu belirterek, “2025’te de aynı su sorunlarıyla karşılaşmamak için Çömlekköy Barajı’nın tamamlanması şart. Bu proje, 56 bin 500 dekar tarım arazisini koruma altına alacak ve üreticilerimizin su sıkıntısını çözecek” diye konuştu.