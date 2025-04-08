Edirne’de Rüşvet Operasyonu Gerçekleşti!

İLK GÖZALTILAR VE GİZLİ KAMERA UYGULAMASI

Edirne’de emniyet ile jandarmanın ortaklaşa yürüttüğü bir operasyonda, Kapıkule Gümrük Kapısı’nda görevli bazı gümrük muhafaza memurlarının, Türkiye’ye giriş ve çıkış yapan kişilerden rüşvet aldıkları belirlendi. Bu durum üzerine, gümrük peronlarına gizli kameralar yerleştirildi. Yapılan teknik ve fiziki takip sırasında elde edilen deliller ışığında, 38 gümrük muhafaza memuruna ait adreslerde eş zamanlı arama gerçekleştirildi.

ŞÜPHELİLER ÜZERİNE YAPILAN OPERASYON VE ELE GEÇİRİLENLER

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ATAK timleri, İstihbarat Başkanlığı Teknik Şube Müdürlüğü ve Edirne Gümrük Muhafaza Kaçak ve İstihbarat Müdürlüğü’nün desteğiyle düzenlenen operasyonda, 38 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 14 bin 600 dolar, 21 bin 325 euro ve 89 bin 800 lira ele geçirildi. Ayrıca, rüşvet verdikleri iddia edilen toplamda 350 şüpheli için yakalama emri çıkarıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.