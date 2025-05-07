Edirne’de Şiddetli Yağışlar Oldu

SOĞUK HAVALAR GERİDE KALDI

Soğuk hava koşulları artık geride kaldı. Ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor ve bahar yağışları, bazı bölgelerde etkisini göstermeye başladı. Edirne’de etkili olan şiddetli yağış ve dolu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

YOĞUN YAĞIŞ SONUCU YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Saraçlar Caddesi’nde yoğun yağışlar nedeniyle bazı yollar adeta göle döndü. Bu durum, sürücüler ve yayalar için zorluklar yarattı. Vatandaşlar, yağış nedeniyle saçak ve tente altlarında beklerken, esnafın da iş yerlerinin kepenk ve zeminlerini temizlemekle meşgul olduğu gözlemlendi.

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI

Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Yağışların devam etmesi beklenirken, bu gibi hava şartlarına hazırlıklı olmak gerektiği vurgulanıyor.