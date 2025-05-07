Gündem

Edirne’de Şiddetli Yağışlar Oldu

edirne-de-siddetli-yagislar-oldu

SOĞUK HAVALAR GERİDE KALDI

Soğuk hava koşulları artık geride kaldı. Ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor ve bahar yağışları, bazı bölgelerde etkisini göstermeye başladı. Edirne’de etkili olan şiddetli yağış ve dolu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

YOĞUN YAĞIŞ SONUCU YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Saraçlar Caddesi’nde yoğun yağışlar nedeniyle bazı yollar adeta göle döndü. Bu durum, sürücüler ve yayalar için zorluklar yarattı. Vatandaşlar, yağış nedeniyle saçak ve tente altlarında beklerken, esnafın da iş yerlerinin kepenk ve zeminlerini temizlemekle meşgul olduğu gözlemlendi.

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI

Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Yağışların devam etmesi beklenirken, bu gibi hava şartlarına hazırlıklı olmak gerektiği vurgulanıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Kızılören’de Evlilik Desteği Başlatıldı

Afyonkarahisar Kızılören Kaymakamlığı, 2025 Aile Yılı kapsamında evliliği teşvik eden bir kampanya başlattı. Çiftlerin nikah masrafları ve düğün salonu giderleri kaymakamlık tarafından karşılanacak.
Gündem

TBMM’de Sırrı Süreyya Önder Anması. Devlet Bahçeli 99 Gün Sonra Meclis’e Dönüş Yaptı

Sırrı Süreyya Önder için TBMM'de düzenlenen anma törenine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli katıldı. Bahçeli, kardeşi Ali Fuat Önder’e taziyelerini iletti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.