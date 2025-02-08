Edirne’de Sınır Kapılarında Yolcu Artışı

GEÇİŞ SAYILARINDA ÖNEMLİ ARTIRMA

Edirne Valisi Yunus Sezer, Avrupa’ya açılan sınır kapılarından geçen ay 878 bin 568 yolcunun geçiş yaptığını ifade ederek, yılın hareketli başladığını söyledi. Sezer, gerçekleştirdiği açıklamada sınır kapılarından geçen yolcu ve araç sayısının her yıl artış gösterdiğine vurgu yaptı. Yıla aktif bir başlangıç yaptıklarını belirten Sezer, geçişlerde aksama yaşanmaması için gerekli önlemlerin alındığını dile getirdi.

SINIR KAPILARINDA TRAFİK ARTARKEN

Kapıkule, Pazarkule, İpsala ve Hamzabeyli sınır kapılarında ocak ayında yoğun araç ve yolcu trafiği gözlemlendiğini belirten Sezer, şunları kaydetti: “Özellikle Yunanistan’a açılan İpsala ve Pazarkule gümrük kapılarımızda önemli artışlar var. 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 24’lük artış vardı. Bu yılın ocak ayında da geçen yılın aynı dönemine göre bu kapılarda yüzde 11’lik artış söz konusu.” Tüm kapılara baktıklarında ocak ayı yolcu geçişlerinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5’lik artış olduğunu aktardı. Geçen ay sınır kapılarında 878 bin 586 yolcunun geçiş yaptığını açıkladı.

ARAÇ GEÇİŞLERİ DE YÜKSEK

Vali Sezer, geçen ay sınır kapılarında 353 bin 483 aracın da geçiş yaptığı bilgisini paylaştı.