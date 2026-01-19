Edirne’de Tefecilik Operasyonunda İki Kişi Tutuklandı

edirne-de-tefecilik-operasyonunda-iki-kisi-tutuklandi

Edirne’de TEFECİLİK OPERASYONU

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlükleri, tefecilik suçuna karşı yürütülen geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan tespitler sonucunda, maddi sıkıntı yaşayan bireylere yüksek faizle borç para vererek, imzalattıkları yüksek meblağlı senetler ile pek çok bireyi mağdur ettikleri ve bu şekilde haksız kazanç sağladıkları belirlenen 3 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

OPERASYONDA SILAH ve SENEDE EL KONULDU

Gerçekleştirilen operasyonda, hedef adreslerde yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca, 56 adet 9.19 mm fişek ve çok sayıda senet ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. Gözaltına alınan şahıslardan biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

