Cezaevinden Firar Eden Mahkum Mahalleyi Karıştırdı

Olay, Yeniimaret Mahallesi’nde bulunan 7. Sokak’taki bir konutta gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, cezaevinden kaçan bir mahkum, 3-4 müstakil evin ortak alanında zıplayarak bir eve girdi. O esnada konutta bulunan ev sahibi kadın, mahkumu görmesiyle birlikte korkusundan bayıldı. Ardından, mahalle sakinleri durumu fark ederek sokağa akın ederken, olay yerine çok sayıda polis ekibi yönlendirildi.

KALABALIKLA YAŞANAN ARBEDE

Mahkumun evden polis aracıyla çıkarılması esnasında kısa süreli bir arbede baş gösterdi. Polis ekipleri, kalabalığı dağıtmak ve güvenliği sağlamak için biber gazı kullanmak zorunda kaldı. Ekipler, linç edilmek üzere olan mahkumu olay yerinden güvenle uzaklaştırdı.