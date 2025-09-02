Edirne’den 4 milyon gurbetçi geçti

GURBETÇİLER TÜRKİYE’DE YAZ İZİNLERİNE GELDİ

Avrupa’da yaşayan gurbetçiler, yaz izinlerini geçirmek üzere ülkelerine döndü. Bu süreç 22 Haziran’dan itibaren kara yoluyla Türkiye’ye giriş yapmalarıyla başladı. Gurbetçilerin izin süreleri sona ererken, dönüş yolculuklarına geçiş yapmaları da hızlanıyor. Edirne Valisi Yunus Sezer, kolluk kuvvetleri, kaymakamlar ve diğer kurum müdürleriyle gerçekleştirdiği asayiş toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Sezer, sınır kapılarındaki yoğunluğun artık son kafilelerin dönüşüyle birlikte sona ermekte olduğunu ifade etti.

GURBETÇİ YOĞUNLUĞUNDA SON RAKAMLAR

Vali Sezer, “Bu hafta son haftamız, dönüş trafiğinde önemli bir azalma söz konusu” diye belirtti. Özellikle bu yıl gümrük kapılarında Ticaret Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın destekleri ile aldıkları tedbirler sayesinde, gişe sayılarının artırılması gibi önlemlerin etkili olduğunu vurguladı. Bulgaristan ve Yunanistan’daki yöneticilerin hassasiyeti sayesinde gurbetçilerin ülkeye giriş ve dönüşlerinde bekleme sürelerinin oldukça kısa geçtiğini dile getirdi.

3 AYDA 4 MİLYON YOLCU GİRİŞ VE ÇIKIŞ YAPTI

Edirne’den Bulgaristan’a ve Yunanistan’a açılan sınır kapılarında 22 Haziran’dan itibaren üç aylık giriş ve çıkış istatistikleri de paylaşıldı. Sezer, “Geride bıraktığımız dönemde toplamda 1 milyon 27 bin 696 araç ülkemize giriş ve çıkış yaptı. Günlük ortalama 14 bin 475 araç geçiş yapılıyor. Bu süre içinde 4 milyon 96 bin 911 vatandaşımız sınırdan geçti. Giriş ve çıkış yapılan pik günlerinde bekleme süreleri ortalama bir saati bulurken, diğer günlerde bu süre 39 dakikaya düşüyor” şeklinde bilgi verdi.

GURBETÇİLERİN EKONOMİK KATKISI

Gurbetçilerin Türkiye’ye gelmesi, ülke ekonomisine önemli katkılar sağlıyor. Sadece 2024 yılı için gurbetçilerin ekonomiye katkısı 10 milyar doları aşmış durumda. Ortalama aile harcamasının ise 15 bin euro civarında hesaplandığı belirtildi. Bu durum, gurbetçilerin yaz ayındaki seyahatlerinin ekonomik faydalarını da gözler önüne seriyor.