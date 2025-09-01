Edirne Sınır Kapılarından 4 Milyon Geçiş

GURBETÇİLER TÜRKİYE’YE GELİYOR

Avrupa’nın çeşitli bölgelerinde yaşayan gurbetçiler, yaz tatillerini geçirmek üzere Türkiye’ye giriş yapmaya başladı. 22 Haziran’dan itibaren kara yoluyla anavatana ulaşmaya başlayan gurbetçiler, izin sürelerinin dolmasıyla birlikte memleketlerine dönüş yapıyor. Edirne Valisi Yunus Sezer, güvenlik güçleriyle yapılan asayiş toplantısı sonrası özellikle sınır kapılarındaki yoğunluğun sona ermekte olduğunu açıkladı. Sezer, “Sınır kapılarında 22 Haziran’da başlayan gurbetçi yoğunluğu, artık son kafilelerin dönüşle birlikte bitmek üzere” ifadesini kullandı.

BULUNAN RAKAMLARDA AÇIKLAMALAR

Vali Sezer, açıklamalarında dönüş trafiğindeki azalmayı da vurguladı. “Bu hafta son haftamız, dönüş trafiğinde ciddi bir düşüş söz konusu. Bu sene özellikle gümrük kapılarında Ticaret Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımızın destekleriyle aldığımız önlemler sayesinde, buradaki gişe sayılarının artması ve Bulgaristan ile Yunanistan’daki yöneticilerin gösterdiği hassasiyetle güzel bir dönem geçirdik” dedi. Gurbetçilerin hem ülkemize giriş süreleri hem de dönüşlerinde bekleme sürelerinin oldukça kısa olduğunu belirtti.

İSTATİSTİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Edirne’ye açılan Kapıkule, Hamzabeyli, Pazarkule ve İpsala Sınır Kapıları üzerinden gerçekleşen işlem rakamlarını paylaşan Vali Sezer, “Geride bıraktığımız süreçte toplamda 1 milyon 27 bin 696 araç ülkemizden giriş ve çıkış yaptı. Günlük ortalama 14 bin 475 araç işlem görüyor. Ayrıca, 4 milyon 96 bin 911 kişi de yine giriş ve çıkış yaptı. Bu da bekleme sürelerinin pik yaptığı günlerde bir saati, diğer günlerde ise ortalama 39 dakikayı bulduğunu gösteriyor” açıklamasını yaptı.

EKONOMİYE DOLAYLI KATKI

Gurbetçilerin Türkiye’ye gelmesinin ekonomiye büyük bir katkı sağladığını belirten Sezer, “Sadece 2024 yılı içinde gurbetçilerimizin ekonomiye katkısı 10 milyar doların üzerinde oldu. Ortalama aile harcaması ise 15 bin euro olarak hesaplanıyor” dedi. Bu durum, gurbetçilerin Türkiye ekonomisine sağladıkları katkının önemini bir kez daha ortaya koydu.