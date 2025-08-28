Edirne Sınırında Gözaltı Operasyonu Gerçekleşti

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERİN DURUMU

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube, JASAT ve Uzunköprü Merkez Jandarma Karakolu ekipleri, Balaban köyü kırsalında yaptıkları devriye sırasında durumu şüpheli olan 4 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan kimlik kontrollerinde, S.S.Y. adlı kişinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçuyla arandığı tespit edildi. Diğer şüpheliler S.Y., H.S.E. ve H.B. isimli kişilerde aynı suçla ilgili adli işlemlere tabi olduğu ve haklarında yurt dışı çıkış yasağı bulunduğu belirlendi.

ŞÜPHELİLERDEN YARDIMCI OLDUĞU İDDİA EDİLEN KİŞİ

Şüpheliler, ifadelerinde sınırı geçmek amacıyla Y.Ç. isimli birinin yardım ettiğini öne sürdü. Ekiplerin yaptığı derinlemesine araştırma sonucunda Y.Ç.’nin “organizatörlük” yaparak göçmen kaçakçılığı suçundan 2 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

FİRARI YAKALAMA ÇALIŞMALARI

Firari durumdaki Y.Ç.’nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Gözaltına alınan 4 kişi ise gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.