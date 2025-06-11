Edremit’te Yangın Tarım Arazisine Sıçradı

YANGININ YAŞANDIĞI ALANDAKİ MÜDAHALE

Edremit’in Eminkuyu mevkisindeki çöplükte, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, aradaki yolun karşı tarafına geçerek tarım arazisine sıçradı. İhbar üzerine, bölgedeki yangına Edremit Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri ve arazözler sevk edildi.

ALEVLERE MÜDAHALE HIZLA YAPILDI

Ekipler, öncelikli olarak tarım arazisindeki kuru otlardaki alevlere müdahale etmeye başladı. Yangının ağaçlara sıçramadan kontrol altına alınması sağlandı. Ardından, çöplük kısmındaki yangına müdahale gerçekleştirildi. Ekipler, 2 saatlik bir çalışmanın sonucunda alevleri tamamen kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası soğutma çalışmaları yapıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.