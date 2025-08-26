Edson Alvarez: Fenerbahçe’ye Her Şeyimi Verdim

ALVAREZ’İN DUYGULARI VE GÖZLEMLERİ

Fenerbahçe’nin İngiltere’nin West Ham United takımından satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığı 27 yaşındaki Meksikalı futbolcu Edson Alvarez, kulüp televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu. Alvarez, “Her şey şu ana kadar çok olumlu ilerliyor. Büyük bir kulübe geldiğinizde harika bir taraftar kitlesi beklemek doğaldır. Ben de bu şekilde geldim ve beklentim karşılandı. Taraftarlarımız harika. İlk günden beri bana çok fazla sevgi gösterdiler. Bu benim için önemli çünkü bu sevgiyi hissettiğimde sahada en iyisini yapmam daha kolay oluyor. Şehir hakkında da konuşabilirim; şehir gerçekten inanılmaz. Çok güzel bir ortam var. Hava harika. Takım arkadaşlarım da çok iyi insanlar ve her şey çok pozitif” ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE’NİN BÜYÜKLÜĞÜ VE TRANSFER SÜRECİ

Edson Alvarez, transfer sürecine ilişkin olarak, “Buraya gelmeden önce Fenerbahçe’nin ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyordum. Bu sadece Meksika’da değil, herkes biliyor. Gelmeden önce bazı eski takım arkadaşlarımla görüştüm. Dusan Tadic ile Ajax’ta birlikte oynadık ve ona İstanbul hakkında sorular sordum, çünkü ailem için yaşayacağımız şehir çok önemli. Sadece güzel şeyler söyledi ve bu da buraya gelmemi daha da isteklendirdi” dedi.

ATMOSFERİN ETKİSİ VE MAÇ GÖRÜŞLERİ

Alvarez, Kocaelispor maçını tribünden izlerken atmosferin çok etkileyici olduğunu belirtti. “Buraya gelmeden önce bana taraftarlarımızın çok heyecan verici olduğu söylenmişti. 90 dakika boyunca destek verdikleri anlatılmıştı. İlk maçımda bunu görebildim. Her an maçın içindeler, sürekli takımı destekliyorlar. Bir Latin futbolcu olarak bu durum beni çok mutlu ediyor. Bu da, bu kulüp ve taraftarlar için daha fazla mücadele etmemi sağlıyor” dedi. Stattaki atmosferin ailesi üzerinde de etkili olduğunu belirten Alvarez, “Eşim de atmosferden çok etkilendi. Meksika ve Latin Amerika’da bu tür atmosferler yaygın, bu beni evimde hissettirdi ve sahaya çıkma arzusunu artırdı” diye ekledi.

KUPA HEDEFİ VE TARAFTARA MESAJ

Edson Alvarez, Fenerbahçe’de kupa kazanma hedefini dile getirdi. “Benfica maçında oynayamayacağım ama tüm kalbimle takım arkadaşlarımı destekleyeceğim. Takımımızı izledim ve çok güçlü oyuncularımız var. Bir an önce oynamak için heyecanlıyım. Kupalar kazanmak istiyoruz; bu hedefimiz. Umarım taraftarlarımıza mutluluk verebiliriz” şeklinde konuştu. Sarı-lacivertli taraftarlara mesaj veren Alvarez, “Taraftarlarımıza sahada nasıl bir oyuncu olduğumu göstermek istiyorum. Sahada her zaman özverili ve sorumluluk alan bir futbolcu olacağım. Sorumluluğumun farkındayım ama bu takım için her şeyimi vereceğim. Ben ve ailem, taraftarlarımızın gösterdiği sevgiyi ilk günden itibaren hissettik. Bu motivasyonumu artırıyor ve onlara karşı savaşacağım” diyerek açıklamalarını tamamladı.