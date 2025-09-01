Efe Akman, İspanya 2. Ligi’ne Gitti

EFE AKMAN’IN GALATASARAY’MIZDAN AYRILIŞI

Galatasaray altyapısından yetişen genç orta saha oyuncusu Efe Akman, gösterdiği performans nedeniyle taraftarların eleştirilerine maruz kaldı. Akman, Yenikapı’da düzenlenen şampiyonluk kutlamasında taraftarlar tarafından ıslıklanma durumuyla karşılaştı. Galatasaray’dan ayrılmaya hazırlanan genç futbolcunun kaderi netleşti.

YENİ ADRESİ İSPANYA 2. LİGİ

Efe Akman, yeni adresi olarak İspanya 2. Lig ekiplerinden FC Andorra’yı seçti. Genç futbolcu, bugün öğle saatlerinde İspanya’ya uçacak ve burada sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.

AVRUPA’DA YENİ BİR SAYFA AÇIYOR

2016-2023 yılları arasında Galatasaray’ın altyapısında yetişen Efe Akman, A takımda toplamda 11 maçta forma giydi. Bu maçların 5’i Süper Lig, 3’ü UEFA Avrupa Ligi ve 3’ü Türkiye Kupası karşılaşmalarından oluşuyor. Efe, kariyerinin ilk Avrupa deneyimini bu yeni transfer ile birlikte yaşayacak.