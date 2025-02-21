Efor Çay, Yeni Kahve Markasını Tanıttı

EFOR ÇAY’IN GULFOOD FUARI’NDAKİ YERİ

129 ülkeden 5.500’den fazla firmanın yer aldığı etkinlikte, Efor Çay standı dikkat çeken duraklardan biri oldu. Şirket, Whitebird Coffee markası aracılığıyla filtre kahve, kapsül kahve ve çekirdek kahve çeşitlerini tanıtıyor. Bunun yanı sıra, geleneksel Türk kahvesi üretimine yönelik Kırk Yıl markasıyla devam edeceğini açıkladı.

ULUSLARARASI PLATFORMUN ÖNEMİ

Gulfood Fuarı, uluslararası gıda sektöründeki yeniliklerin takibi ve yeni iş bağlantılarının geliştirilmesi açısından önemli bir platform olmayı sürdürüyor. Türkiye’den katılan firmalar da bu fuar aracılığıyla ürünlerini küresel pazarda tanıtma fırsatı buluyor.