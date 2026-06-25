Bülent Ersoy ve Safiye Soyman Ankara’da Buluştu

Magazin
Bülent Ersoy ve Safiye Soyman, Ankara'da bir araya geldi
Bülent Ersoy ve Safiye Soyman, ödül töreninde samimi bir araya gelerek geçmişteki anılarını tazelediler.
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Bülent Ersoy ve Safiye Soyman, magazin dünyasının efsane ikilisi, uzun süren hasretin ardından Ankara’da düzenlenen 2026 Yılı Öne Çıkan Markaları Ödül Töreni’nde bir araya gelerek hayranlarını sevindirdi. Birlikte gezi programlarındaki eğlenceli anlarıyla tanınıyorlardı. Törende Ersoy’a iki önemli ödül verildi.

350 BİN DOLARLIK SAAT VE İNCİ DETAYI ÖNE ÇIKTI

Ersoy, 350 bin dolarlık Audemars Piguet marka saatiyle göz kamaştırdı. Safiye Soyman “İnciler uğur getirsin diye tercih ettim” dedi. Beyaz ve inci detaylı kıyafetiyle geceye katıldı.

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