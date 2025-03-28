Efsane İsim Hackman’ın Cenazesi Teslim Alınmadı

ÖLÜM HABERİ İLE ŞOK EDEN GELİŞMELER

Yaklaşık bir ay önce magazin dünyasını etkileyen bir gelişme yaşandı. Oscar ödüllü oyuncu Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa’nın ölümü, birçok kişiyi derinden sarstı. Ancak, ünlü çiftin cenazelerinin henüz teslim alınmadığı haberi gündem oldu.

AİLEDEN DUVARDAN DUVARA AÇIKLAMA

Gene Hackman’ın ilk eşi Faye Maltese’den olan üç kızı, Leslie Ann, Christopher ve Elizabeth, babalarının kaybı üzerine “Onu çok özleyeceğiz ve bu kayıptan dolayı perişanız” diyerek duygusal bir açıklama yapmıştı. Ancak, bu açıklamanın üzerinden günler geçmesine rağmen cenazelerin hala teslim edilmemesi dikkat çekiyor.

OLAYIN AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI

Hollywood’un efsanevi oyuncusu Gene Hackman’ın ölümüyle ilgili bazı çarpıcı bilgilere ulaşıldı. New Mexico Adli Tıp Ofisi’nin raporuna göre, Hackman’ın eşi Betsy, kemirgenlerden bulaşan nadir bir hastalık olan hantavirüs pulmoner sendromu yüzünden yaşamını yitirdi. Ayrıca, Hackman’ın Alzheimer hastalığı sebebiyle eşinin ölümünden haberdar olmadığı ve bir hafta boyunca onun cesediyle yaşadığı ifade edildi. Hackman’ın durumuna dair yapılan açıklamalarda ise 95 yaşındaki oyuncunun ağır kalp hastalığı ve Alzheimer’ın etkileri sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.