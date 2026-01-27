Efsane Pilot Schumacher Artık Tekerlekli Sandalyede

efsane-pilot-schumacher-artik-tekerlekli-sandalyede

57 yaşındaki efsanevi pilot artık yatağa bağımlı değil.

KAZA SONRASI KONUŞMA YETİSİNİ KAYBETMİŞTİ

İngiliz basının haberine göre, geçirdiği kaza sonrasında konuşma yetisini kaybedip sürekli yatağa bağlı kalan Schumacher, şu an tekerlekli sandalyede oturabiliyor. 13 yıldır eşi ve profesyonel sağlık ekibi tarafından bakımı üstlenen ünlü Alman Formula 1 pilotunun mahremiyeti son derece titizlikle korunuyor.

MALİKÂNLERİNDEN DIŞARI ÇIKARTILIYOR

Mayorka ve Cenevre Gölü kıyısında iki ayrı malikaneye sahip olan Schumacher’in buradan tekerlekli sandalyesiyle dışarı çıkarıldığı aktarılıyor. F1’in efsaneleri arasında yer alan Schumacher, kariyerinde 7 kez şampiyonluk yaşamış bir isim.

