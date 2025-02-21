EFT Ve Havale İşlemlerinde Çift Doğrulama

BDDK DÜZENLEME İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Dolandırıcılık vakalarındaki artış nedeniyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yeni bir düzenleme yapmaya karar verdi. Mart ayından itibaren EFT ve havale işlemlerinde çift doğrulama sistemi zorunlu hale gelecek. Bu yeni adım, dijital bankacılık işlemlerini daha güvenli hale getirmeyi amaçlıyor. Son zamanlarda hızla artan siber dolandırıcılık olaylarına karşı BDDK, bankacılık güvenliğini artırmak için önemli bir sistem devreye alıyor.

ÇİFTE DOĞRULAMA SİSTEMİ DEVREDE

Mart ayından itibaren mobil ve internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirilen para transferlerinde çift doğrulama şartı getirilecek. Bu sistem ile dolandırıcılık girişimlerinin önüne geçilerek vatandaşların hesap güvenliği artırılacak. Yeni düzenleme ile birlikte, EFT ve havale işlemlerinde ek doğrulama gerekecek. Ayrıca, mobil ve internet bankacılığında kimlik doğrulama süreçleri güçlendirilecek. Bu sayede dolandırıcılık ve yetkisiz erişim riskleri önemli ölçüde azaltılacak.

YETKİLİLERDEN GÜVENLİK TAVSİYELERİ

BDDK yetkilileri, çift doğrulama sisteminin devreye girmesiyle birlikte dolandırıcıların kullanıcı hesaplarına erişiminin büyük ölçüde zorlaşacağını belirtiyor. Türkiye’de faaliyet gösteren tüm kamu ve özel bankalar, bu çift doğrulama sistemini uygulamak zorunda kalacak. Yetkililer, müşterilerin hesap güvenliğini sağlamak için güçlü şifreleme yöntemleri kullanmaları, bilinmeyen mesajlara karşı dikkatli olmaları ve hesaplarını düzenli olarak kontrol etmeleri konusunda uyarıyor.