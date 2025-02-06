Ege’de Deprem Fırtınası Devam Ediyor

DEPREM FIRTINASI DEVAM EDİYOR

Ege Denizi’nde meydana gelen depremler artarak sürüyor. Yunanistan’ın tanınmış Santorini Adası’nın kuzeydoğu kısmında yaşanan sarsıntılar ara vermeden devam etmekte. Bugün bölgedeki sarsıntılar arasında büyüklüğü 4,0 ve üstünde olan 8 deprem kaydedildi. Önceki akşam ise depremler 4,8 ve 5 büyüklüklerinde gerçekleşti.

MIÇOTAKİS: AÇIKLAMALARDA İYİMSERLİK VURGUSU

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı’nda uzmanların bulunduğu bir toplantıya katıldı. Ege Denizi’ndeki sismik hareketliliğin değerlendirildiği bu toplantıda Miçotakis, Santorini Adası’nın uzmanlar için jeolojik bir “atölye” niteliğinde olduğunu belirtti. Sunumları dinleyen Miçotakis, deprem durumunun kritik olduğunu vurgulayarak, “Bugün, düne göre daha iyimseriz. Öte yandan vurgulamak isterim ki depremler tabii ki öngörülebilir değildir.” sözlerine yer verdi. Ayrıca, sürekli sarsılan bir Santorini’de bulunmanın yaratabileceği endişeleri anladığını ifade ederek, “Lütfen soğukkanlı ve yetkililerle işbirliği içinde olsunlar” dedi.

DEPREM SAYISI ARTIYOR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, 28 Ocak tarihinden dün saat 16.00’a kadar Ege Denizi’nde toplam 938 deprem kaydedildi. Meydana gelen depremlerin büyüklükleri şu şekilde dağıldı: 1’den küçük 1, 1-2 arası 110, 2-3 arası 337, 3-4 arası 414, 4-5 arası 75, 5-6 arası ise 1 kez yaşandı. 26 Ocak ile 3 Şubat tarihleri arasında meydana gelen toplam deprem sayısı 6 bin 400’ü geçti.

SANTORİNİ’DE DEPREM PANİĞİ

Santorini Adası’ndaki depremler nedeniyle halkın büyük kısmı önlem maksatlı adayı hava ve deniz yoluyla terk etti. Bilet fiyatlarının artmasıyla birlikte liman ve havalimanında uzun kuyruklar oluştu. Bu durum üzerine ek seferler düzenlendi. Santorini, Yamurgi, Niyoz ve Anafiya Adaları’nda eğitimlere cumaya kadar ara verildi.

VOLKANİK HAREKET UYARISI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü, Santorini Adası’ndaki depremlerle ilgili ortak değerlendirme raporu yayımladı. Raporda, sismik hareketlerin potansiyel bir volkanik harekete yol açabileceği uyarısı yapıldı. Ayrıca, 28 Ocak’tan itibaren yoğunlaşmaya başlayan depremlerin sayısının çarşamba itibarıyla 900’ün üzerine çıktığı ifade edildi. Söz konusu raporda, “Devam eden sismik aktivitenin, olası bir volkanik hareketliliğe yol açma ihtimali bulunmaktadır” denildi. Tsunami gibi tehlikelerin, Türkiye’ye kadar etkilerinin ulaşabileceği de belirtildi.